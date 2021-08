Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

123,70 EUR -0,43% (05.08.2021, 15:41)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

124,22 EUR +0,29% (05.08.2021, 16:48)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

146,95 USD -0,28% (05.08.2021, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (05.08.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Dass der iKonzern die Preise senke, komme eher selten vor. Nutzer in einigen Ländern könnten sich in den nächsten Tagen jedoch über eine Senkung der Preise für App-Downloads und In-App-Käufe über den App Store freuen. Apple passe die Preise im App Store an geänderte Steuern und Wechselkurse an. Das sei eine gute Nachricht für Millionen von Nutzern im Südafrika, Großbritannien und dem gesamten Euroraum - also auch in Deutschland: Sie könnten sich beim Download von kostenpflichtigen Apps und In-App-Käufen (mit Ausnahme von sich automatisch verlängernden Abos) zunächst über sinkende Preise freuen. Das habe Apple in einem Schreiben an App-Entwickler mitgeteilt. Da die App-Entwickler bei der Preisgestaltung aber freie Hand hätten, könnten sie im Anschluss an die Preissenkung theoretisch auch eine höhere Preisstufe wählen und ihre Apps wieder teurer machen. Für die Nutzer in Georgien und Tadschikistan werde der Einkauf im App Store dagegen teurer. Dort müsse Apple künftig eine neue eingeführte Mehrwertsteuer i.H.v. 18% aufschlagen.Ebenfalls etwas teurer sei am Donnerstag die Apple-Aktie. Sie nähere sich wieder dem Allzeithoch bei 150 USD an, das sie Mitte Juli im Vorfeld der Q3-Zahlen markiert hatbe. Investierte Anleger und Neueinsteiger könnten gleichermaßen auf einen baldigen Ausbruch und eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung setzen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.08.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: