Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Derzeit befinde sich der iPhone-Hersteller in einer heiklen Lage. Sowohl fundamental als auch charttechnisch werde es zunehmend ungemütlich. Ärgerlich für die Apple-Führungskräfte: Sie würden daran wenig ändern können. Ohne positive externe Impulse drohe eine Gewinnwarnung. Es wäre schon die zweite in diesem Jahr.Seit 2002 habe Apple seine Prognosen stets erreicht oder gar übertroffen. Doch am 3. Januar 2019 habe die Erfolgssträhne gerissen: Die Umsatzerwartung sei von 89 Milliarden Dollar auf 84 Milliarden reduziert worden. CEO Tim Cook habe die Warnung explizit mit den schlecht laufenden Geschäften in China begründet, wo Apple ein Fünftel seiner Umsätze erziele. Durch die jüngste Verschärfung im Handelskonflikt dürfte die Situation noch problematischer geworden sein.Der Smartphone-Markt in China sei nach Amerika und Europa der wichtigste für Apple. Zeitweise sei es sogar der zweitwichtigste gewesen. Doch die Nachfrage habe nachgelassen. Anbieter wie Xiaomi und Huawei würden erfolgreich mit dem US-Konzern konkurrieren. Schwinge Trump weiter die Zoll-Keule, würden voraussichtlich erst recht immer mehr Chinesen zu Produkten der heimischen Hersteller greifen.Schon jetzt gebe es Stimmen auf Weibo, Chinas Twitter-Variante, die Huawei-Smartphones als bessere und günstigere Alternative anpreisen würden - eine patriotische noch dazu. Eskaliere der Handelskonflikt völlig, könnte in China sogar ein Klima aufkommen, in dem es sozial verpönt wäre, sich mit Apple-Produkten in der Öffentlichkeit blicken zu lassen."Der Aktionär" meint: Anleger meiden die Apple-Aktie angesichts der jüngsten Entwicklungen, so Lars Friedrich. Der Kurs habe die 200-Tage-Linie unterschritten und setze derzeit auf die 90-Tage-Linei bei knapp über 180 Dollar auf. Sollte der Kurs nicht bald wieder nach oben drehen, würden die Tiefs vom Jahreswechsel in den Blickpunkt rücken - beobachten. (Analyse vom 23.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.