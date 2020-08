Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

388,05 EUR +0,15% (19.08.2020, 13:15)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

388,75 EUR +0,78% (19.08.2020, 13:00)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

462,25 USD +0,83% (18.08.2020, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (19.08.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Beim iPhone-Hersteller GEBE es Neuigkeiten, die das Angebot von Apple Music betreffen würden. Der US-Konzern setze verstärkt auf das Streaming-Radio mit zwei neuen Live-Angeboten, die ab sofort in 165 Ländern verfügbar seien. Gleichzeitig nenne Apple seinen bislang wichtigsten Radiosender, in Apple Music 1 um. Apple sei 2015 mit Beats 1 in das Onlineradio-Geschäft eingestiegen.Apple reagiere mit den Ankündigungen auch auf Initiativen der Konkurrenz. So versuche der Streaming-Marktführer Spotify mit exklusiven Podcasts zu punkten. Sonos, ein führender Hersteller von vernetzten Lautsprechern, habe mit dem jüngsten größeren Software-Update "Sonos Radio" eingeführt, eine Anwendung, mit der man Internetsender aus aller Welt auf die Lautsprecher bringen könne.Das Geschäft mit Musik-Streaming-Diensten boome. Alleine in Deutschland nutze jeder zweite wöchentlich Online-Audio-Dienste. Apple verfolge schon seit längerem die strategische Ausrichtung, den Servicesektor stärker in den Fokus seiner Wachstumsstrategie zu rücken, wozu auch Apple Music gehöre. Eine eindeutige Positionierung im Musik-Streaming-Geschäft sorge für mehr Abgrenzung von der Konkurrenz und fördere die Marktrelevanz. Langfristig dürfte sich dies positiv auf die Abonnentenzahlen durchschlagen. Für den "Aktionär" bleibe die Apple-Aktie weiterhin ein Basisinvestment, so Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: