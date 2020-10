Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (07.10.2020/ac/a/n)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des iPhone-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unverändert zu kaufen.Apple-Fans müssten in diesem Jahr etwas länger als üblich auf die neueste iPhone-Generation warten. Schuld daran sei auch die weltweite Corona-Pandemie. Doch am gestrigen Dienstag seien die Einladungen zu einem Online-Event in der nächsten Woche raus gegangen. Dabei dürfte es sich um die Präsentation des iPhone 12 handeln.Das Apple-Event finde am kommenden Dienstag (13. Oktober) ab 19 Uhr deutscher Zeit am Konzern-Hauptsitz im kalifornischen Cupertino statt und werde unter anderem auf der Apple-Website als Livestream übertragen.Traditionell verrate Apple im Vorfeld nicht konkret, was die Teilnehmer dabei erwarte. Doch nachdem beim Apple-Event im September unter anderem neue iPads, Apple Watches und Service-Angebote präsentiert worden seien, dürfte nun das neue iPhone 12 im Rampenlicht stehen. Darauf deute auch das Motto der Veranstaltung hin: "Hi, Speed" - womöglich ein Hinweis auf den neuen, schnellen 5G-Mobilfunkstandard, den zumindest einzelne iPhone-12-Modelle erstmals erfüllen würden.Weiteren Gerüchten zufolge solle es von der neuesten Smartphone-Generation vier Modelle in drei Display-Größen geben und das Design kantiger werden - ähnlich den jüngst vorgestellten iPad Pro und iPad Air Modellen. Mit Letzterem würden sich die iPhones wohl auch den neuen, schnellen A14-Prozessor teilen.Darüber hinaus könnte Apple am Dienstag auch neues Zubehör vorstellen, insbesondere einen Over-Ear-Kopfhörer mit Noise-Canceling-Funktion. Auch neue Macs, ein kleinerer Smart-Speaker und ein Bluetooth-Tracker würden möglicherweise noch in der Pipeline stecken.Angesichts der erwarteten Änderungen bei Design, Größe und technischer Ausstattung würden einige Experten sogar mit einem neuen "Superzyklus" bei den iPhone-Verkäufen rechnen. Das würde auch der Apple-Aktie neue Impulse liefern."Der Aktionär" rät daher im Vorfeld der Veranstaltung weiterhin zum Kauf, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.10.2020)Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.