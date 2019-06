XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

168,04 EUR +3,33% (07.06.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

170,50 EUR +1,66% (10.06.2019, 20:01)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

193,09 USD +1,55% (10.06.2019, 20:48)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (11.06.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse der DZ BANK:Anfang der letzten Woche hat Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) auf der Entwicklerkonferenz WWDC interessante Neuerungen vorgestellt, die möglicherweise die Nachfrage nach den eigenen Produkten ankurbeln, so Steffen Droemert, Wirtschaftsjournalist bei menthamedia, in einer aktuellen Veröffentlichung der DZ BANK.Allerdings belaste nach wie vor der Handelskonflikt zwischen den USA und China den US-Konzern und sorge für Umsatzeinbußen im Reich der Mitte.Neben neuen Betriebssystemen und einigen Software-Updates habe vor allem das Aus für iTunes für Aufsehen gesorgt. In letzter Zeit sei immer häufiger beanstandet worden, dass die inzwischen 18 Jahre alte Multimedia-Software zu überladen sei. Apple reagiere nun und spalte iTunes in drei separate Apps für Musik, Podcasts und Film auf. Ein Punkt, bei dem sich Apple ebenfalls immer wieder Kritik habe anhören müssen, sei das Thema Datenschutz. In Zukunft wolle sich der Konzern auch hier bessern. Unter anderem mit der Möglichkeit, sich mit dem Apple-Account auch bei anderen Diensten anzumelden. Bis dato sei diese Funktion nur von Google und Facebook bekannt gewesen, aber anders als bei den Konkurrenten wolle Apple dabei keine Nutzerdaten weitergeben.Aber nicht nur softwareseitig habe es in San José Neues gegeben. So habe Apple einen neuen Mac Pro präsentiert. Mit dem neuen Hochleistungsgerät wolle Apple vor allem die Profi-User ansprechen. Günstiger und für den Massenmarkt gedacht sei die Apple Watch. Habe man bis dato ein iPhone gebraucht, um die Uhr zu nutzen, solle dies in Zukunft nicht mehr nötig sein. Die Uhr erhalte einen eigenen App Store und solle somit ohne iPhone funktionieren.Aktuell leide die Aktie allerdings unter den Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China. Der Konflikt habe sich auch auf die Zahlen des ersten Quartals ausgewirkt. Allein der Umsatzrückgang von rund 5% sei auf eine nachlassende Nachfrage in China zurückzuführen. Insgesamt mache China laut Branchenexperten etwa 18% vom Gesamtumsatz aus. Sollte sich der Konflikt weiter verschärfen, seien hier noch deutlichere Einbußen zu erwarten. Da das iPhone komplett in China zusammengebaut werde, könnten Zölle zudem zu höheren Preisen bzw. zu geringeren Gewinnmargen führen. (Analyse vom 07.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: