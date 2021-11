Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (18.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Apple-Aktie habe am Donnerstag ein neues Allzeithoch bei 157,87 USD erreicht. Einer der Gründe seien neue Gerüchte rund um das Thema "Apple Car". Angeblich wolle der US-Konzern seine Anstrengungen dahingehend verstärken. Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg intensiviere Apple die Entwicklung seines elektrisch selbstfahrenden Autos. Demnach solle es ein vollständig autonomes Fahrzeug werden, das im Jahr 2025 vom Band rolle.Angeblich habe Apple zwei mögliche Optionen für sein Apple Car untersucht: ein Modell mit eingeschränkten autonomen Fähigkeiten oder eine Version, die ohne menschliches Zutun vollständig selbst - möglicherweise ohne Lenkrad und Pedale - fahren könne. Laut Bloomberg habe sich das Unternehmen auf Letzteres festgelegt. Die Entwicklung leite Kevin Lynch, der bereits die Softwareentwicklung für die Apple Watch angeführt habe, so mit der Angelegenheit vertraute Quellen gegenüber Bloomberg.Apples Project Titan habe einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung des Apple Car erreicht, sagten Bloombergs Quellen. Der kalifornische Technologieriese glaube, einen Großteil der Arbeiten am Chip für autonomes Fahren abgeschlossen zu haben, der für die erste Generation des Fahrzeugs erforderlich sei. Infolgedessen könnten bald Tests auf Straße erfolgen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: