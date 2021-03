Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (19.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Apple und Facebook lägen seit Monaten im Clinch. Streitpunkt sei eine geplante Datenschutzfunktion von Apple, die den Nutzern mehr Kontrolle über die Verwendung ihrer persönlichen Daten geben solle. Anbieter kostenloser Apps würden um ihr Geschäftsmodell fürchten und auch Facebook habe die Pläne scharf kritisiert. Nun schlage CEO Mark Zuckerberg aber auf einmal ganz andere Töne an.Im Streit um die geplante Datenschutz-Verschärfung auf Apples iPhone habe er seine die Warnungen vor Folgen für das Online-Netzwerk relativiert. "Ich denke, dass wir sogar in eine stärkere Position kommen könnten, wenn Apples Änderungen mehr Unternehmen dazu bringen, Geschäfte direkt auf unserer Plattform zu machen", habe Zuckerberg in der Nacht zum Freitag bei einem Auftritt in der Talk-App Clubhouse gesagt.Apple wolle iPhone-Nutzern demnächst mehr Kontrolle darüber geben, ob Dienste wie Facebook Informationen zu ihrem Verhalten quer über verschiedene Apps und Websites sammeln dürften. Bisher habe man den Zugang zu einer Identifikationsnummer für Werbekunden pauschal frei gegeben, jetzt werde jede App die Nutzer einzeln um Erlaubnis fragen müssen. Insbesondere Facebook laufe schon seit Monaten gegen die Pläne Sturm."Apple mag behaupten, dass sie es tun, um den Leuten zu helfen - aber ihre Schritte folgen klar ihren Wettbewerbsinteressen", habe Zuckerberg noch Ende Januar in einer Telefonkonferenz anlässlich der Quartalszahlen gewettert. "Ich möchte betonen, dass wir Apple verstärkt als einen unserer größten Konkurrenten sehen." Ende 2020 habe Facebook sogar eine großangelegten PR-Kampagne gegen die Datenschutzpläne von Apple ins Rollen gebracht.Das Online-Netzwerk gehe davon aus, dass viele Nutzer die Freigabe des Datenzugangs ablehnen würden - und es dadurch schwerer werden dürfte, Werbung zu personalisieren. Darunter würden vor allem kleine Unternehmen leiden, habe Zuckerberg in der Clubhouse-Talkrunde frühere Kritik bekräftigt. "Ich bin ziemlich besorgt über die Gesundheit vieler Unternehmen, mit denen wir versuchen, zu arbeiten", so der Facebook-Chef.Am Freitag sieht es im vorbörslichen Handel allerdings nach einer leichten Erholung aus, weshalb für investierte Anleger bei den beiden Tech-Schwergewichten kein Handlungsbedarf besteht, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.03.2021)