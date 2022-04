Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (04.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Ende vergangener Woche hätten Medienberichte, dass Apple die Produktion zurückfahre, sowie ein aufgrund allgemeiner Rezessionssorgen schwächelndes Sentiment der Analysten für Kursverluste gesorgt. Anleger der Apple-Aktie sollten jedoch nicht in den Panikmodus verfallen. Denn bei den Konkurrenten sehe es wohl noch düsterer aus.So habe der Analyst Ming-Chi Kuo berichtet, dass einige der großen chinesischen Android-Marken ihre Bestellungen bei ihren Zulieferern um 170 Millionen Smartphones zurückgefahren hätten. Laut dem stets gut informierten Kuo solle dies rund 20 Prozent weniger sein als ursprünglich geplant. Grund sei diesmal weniger Zuversicht hinsichtlich der Verbrauchernachfrage. Der Experte gehe sogar davon aus, dass in den kommenden Monaten weitere Kürzungen anstehen könnten.Der chinesische Markt könnte damit vor einem ähnlichen Szenario wie 2021 stehen. Damals hätten zwar Lieferprobleme dafür gesorgt, dass Apple, welches seine Lieferketten besser gemanagt habe, Marktanteile hinzugewonnen habe. Auch wenn die Probleme 2022 von der Nachfrageseite stammen würden, sei aber davon auszugehen, dass sich die Nachfrage nach den iPhones stabiler halten dürfte als bei Oppo, Vivo und Co. Grund seien die kaufstarken und weniger konjunkturanfälligen Premium-Kunden.Im vierten Quartal 2021 sei Apples Marktanteil laut Counterpoint Research auf dem wichtigen chinesischen Markt um sieben Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr auf 23 Prozent gestiegen. Der US-Konzern sei damit die Nummer Eins in China gewesen. Grund für diese herausragende Performance sei auch ein starkes iPhone 13 gewesen.Anleger bleiben der Apple-Aktie treu, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.04.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.