Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

392,20 EUR +0,33% (20.08.2020, 14:16)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

392,35 EUR -0,24% (20.08.2020, 13:58)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

462,83 USD +0,13% (19.08.2020, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (20.08.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Auseinandersetzung zwischen Apple und dem Spieleentwickler Epic Games gehe in die nächste Runde. Nun berichte die Nachrichtenagentur Bloomberg, dass der Gebühren-Konflikt im App Store bei einer Richterin gelandet sei, die schon vor sieben Jahren bei einem ähnlichen Fall zugunsten von Apple entschieden habe.Der damalige Streitgegenstand weise Parallelen auf mit dem aktuellen Verfahren zwischen Apple und Epic Games. Denn in beiden Fällen laute der Vorwurf: Apple nutze seine Marktmacht aus und verlange zu hohe Gebühren im App Store.Anders als heute, sei die Klage nicht seitens App-Entwicklern verfasst worden, sondern von Verbrauchern. 2013 hätten Verbraucher die 30 prozentige Gebühr von Apple angegriffen und argumentiert, User würden weniger zahlen, wenn die "Fixkosten" wegfallen würden.Die US-Bezirksrichterin Yvonne Gonzales Rogers aus Oakland habe 2013 die Klage gegen den kalifornischen Technologieriesen abgewiesen.Der Konflikt zwischen Apple und Epic Games spitze sich zu. Die Apple-Aktie habe sich bislang völlig unberührt von der Auseinandersetzung gezeigt. Zu groß sei der Fokus darauf gerichtet gewesen, dass der Kultkonzern die zwei Billionen Dollar Marktkapitalisierung erreiche. Falls Epic jedoch die gerichtliche Auseinandersetzung gewinne, könnte dies den Startschuss einer ohnehin überfälligen Korrektur einläuten.Aktuell bleibt Pierre Kiren von "Der Aktionär" für die Apple-Aktie optimistisch gestimmt. (Analyse vom 20.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link