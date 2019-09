Der Autor Nicola Hahn hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (10.09.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Nicola Hahn von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des iPhone-Herstellers Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Apple-Keynote stehe vor der Tür. Neben den neuen iPhone-Modellen stünden bei Anlegern vor allem die Service-Dienstleitungen wie Apple TV und Apple Pay im Fokus. In einem Interview mit dem US-amerikanischen Nachrichtensender CNN habe sich nun eine hochrangige Apple-Managerin erstmals zu Kryptowährungen geäußert.Auf die Frage, wohin Apple im digitalen Zahlungsgeschäft gesteuert habe, habe Jennifer Bailey, Vizepräsidentin von Apple Pay geantwortet: "Wir beobachten Kryptowährungen [ ] wir glauben sie haben langfristig hohes Potenzial. Aber wir fokussieren uns mehr auf das, was Konsumenten heute schon benutzen."Seit 2014 sei Apple mit seinem Dienst Apple Pay höchst erfolgreich am Markt vertreten. Genaue Angaben zu den Nutzerzahlen gebe der Konzern nicht heraus, allerdings würden Experten von rund einer Milliarde Transaktionen pro Monat ausgehen. Im August habe man den Dienst um die Apple Card ergänzt, die man zusammen mit Goldman Sachs und Mastercard herausgebracht habe.Damit sollten Anleger in naher Zukunft wohl nicht mit diversen Kryptoprojekten von Apple rechnen. Der Fokus dürfte weiterhin auf Apple Pay liegen. Zudem werde man sich erst einmal anschauen, wie sich Facebook mit seinem Libra-Projekt schlage. Das Krypto-Projekt des Konkurrenten bekomme gerade heftigen Gegenwind seitens der Regulatoren zu spüren.Langfrist-Anleger bleiben bei der Apple-Aktie an Bord, so Nicola Hahn von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.