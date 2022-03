Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

150,28 EUR +0,31% (03.03.2022, 09:52)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

150,28 EUR +0,59% (03.03.2022, 09:35)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

166,56 USD +2,06% (02.03.2022)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (03.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Apple habe am Mittwoch die Einladungen zu einem Produktevent am nächsten Dienstag (8. März) verschickt. Analysten würden darin den Startschuss für die größte Produktoffensive aller Zeiten beim kalifornischen Tech-Riesen sehen. Das sei aber nicht der einzige Grund, warum die Aktie im US-Handel rund zwei Prozent zugelegt habe.Spekulationen habe es schon länger gegeben, nun sei die Katze aus dem Sack: Das erste Apple Event des Jahres 2022 mit dem Titel "Peek Performance" werde am 8. März stattfinden. Die Neuerungen, die der Tech-Konzern bei dieser Gelegenheit präsentieren werde, seien offiziell natürlich noch geheim. Es gebe aber bereits starke Vermutungen.So würden Fans und Analysten fest damit rechnen, dass Apple eine Neuauflage seines günstigen Einsteiger-Smartphones iPhone SE vorstellen werde. Während sich am Design der Geräte im Vergleich mit dem bisherigen Modell wohl wenig ändern dürfte, könnten sich die Kunden wohl auf allerlei technische Upgrades wie 5G-Unterstützung, einen schnelleren Prozessor und eine bessere Kamera freuen.Erwartet werde zudem die erste Neuauflage für das iPad Air seit 2020, das wahlweise ebenfalls mit 5G-Mobilfunkstandard und neuen Chips ausgestattet und im mittleren Preissegment angesiedelt sein solle. Außerdem könnte Apple zumindest ein weiteres Mac-Modell mit selbst entwickelten Chips vorstellen, heiße es bei Bloomberg.Apples Frühjahr-Präsentation sei in der Regel weniger spektakulär als beispielsweise das jährliche Event im Herbst, bei dem üblicherweise pünktlich zum wichtigen Weihnachtsgeschäft hochpreisige Produkte wie neue iPhones vorgestellt würden. In diesem Jahr dürfte mit dem März-Event allerdings der Startschuss zu einem Rekordjahr für Apple in puncto Produktneuheiten fallen.Die Apple-Aktie habe am Mittwoch im US-Handel rund zwei Prozent zugelegt und dabei insbesondere auch von der Erholung am Gesamtmarkt profitiert. Positive Impulse habe dabei die Nachricht geliefert, dass Russland und die Ukraine Bereitschaft für eine Fortsetzung der Verhandlungen am Donnerstag signalisiert hätten. (Analyse vom 03.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: