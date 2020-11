Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

93,89 EUR +0,29% (02.11.2020, 08:49)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

93,71 EUR (30.10.2020)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

108,86 USD -5,60% (30.10.2020)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (02.11.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Apple: Hält der Trendkanal oder kommt jetzt der Ausbruch? - ChartanalyseDie Aktien von Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) befinden sich in einem langfristigen Aufwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.In den vergangenen Monaten habe sich dabei ein steigender Trendkanal im Tageschart entwickelt. Aktuell seien die Papiere wieder an dessen untere Begrenzung angekommen. Und nun werde es spannend. Halte der Trendkanal oder nicht? Zu sehen sei im Tageschart, dass es im April zu einer Überschneidung des 10er EMA über den 50er EMA gekommen sei und in der Folge eine lange Aufwärtsbewegung gestartet sei. Aktuell stehe der 10er EMA aber wieder kurz vor einem Durchbruch von oben unter den 50er EMA, was ein weiteres Schwächesignal wäre. Zudem sei aus dem jüngsten CoT-Report hervorgegangen, dass die US-Profis ihre Short-Positionen im US-Aktienindex S&P 500 kräftig erhöht hätten und von weiter fallenden Kursen ausgehen würden. Die Gesamtlage sei also sehr bearish einzustufen.Ausblick: Noch sei der Aufwärtstrend der Apple-Aktien klar intakt, das Papier befinde sich lediglich in einer normalen Abwärtskorrektur. Dies könnte sich aber sehr schnell ändern.Die Short-Szenarien: Die Aktien von Apple würden aus dem steigenden Trendkanal nach unten ausbrechen und dann den 200er EMA im Tageschart bei aktuell USD 94,95 anlaufen. In diesem Fall würde auch die erste untere offene Kurslücke bei USD 96,29 vom 31. Juli geschlossen werden. Sollte es zu diesem Kursrutsch kommen, würde der 10er EMA auch wieder unter den 50er EMA durchbrechen und die Gesamtlage im Tageschart weiter eintrüben. Gelinge den Bären auch noch der Durchbruch unter den 200er EMA im Tageschart, würde sich die langfristige Lage für die Apple-Aktien nochmals eintrüben. Notierungen unter dem 200er EMA und frische Durchbrüche nach unten seien ein Hinweis auf einen langfristigen Kursrückgang und eine kurze Korrektur.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: