Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (21.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Bereits Mitte vergangener Woche habe die Foxconn-Mutter Hon Hai mitgeteilt, dass der Betrieb der iPhone-Produktionsstätten in der chinesischen Metropole Shenzhen wieder teilweise aufgenommen worden sei. Am heutigen Montag berichte nun die Nachrichtenagentur Reuters, dass der Apple-Zulieferer beinahe wieder normal arbeite.Reuters zitiere eine Unternehmensmeldung in der es heiße, dass man an den großen Standorten in den Stadtteilen Longhua und Guanlan grundsätzlich den normalen Arbeits- und Produktionsbetrieb wiederaufgenommen habe. Gleichzeitig würden die Maßnahmen zur Bekämpfung und Kontrolle von Covid eingehalten.Die Regierung von Shenzehn habe vor einer Woche einen einwöchigen Lockdown verhängt, währenddessen auch alle 17 Millionen Bewohner getestet werden sollten. Apple-Produkte würden jedoch nur in geringem Ausmaß in den Fabriken von Chinas Silicon Valley gefertigt, der Großteil stamme aus den Foxconn-Werken in der Provinz Henan.Die sowieso verkraftbaren Schließungen für Apple würden damit wohl ein schnelles Ende finden. Im frühen Handel hätten die Meldungen entsprechend für eine positive Reaktion an den US-Börsen gesorgt und die Apple-Aktie sei über ein Prozent nach oben geklettert.DER AKTIONÄR bleibe jedoch überzeugt, dass die Apple-Aktie bald wieder in Richtung 180 Dollar vorstoßen könne. Dabei bleiben und Gewinne laufen lassen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link