Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (01.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Steigende US-Anleiherenditen hätten den Tech-Sektor in dieser Woche belastet und auch vor der Apple-Aktie nicht Halt gemacht. Seit Ende letzter Woche habe der Titel fast vier Prozent verloren und notiere nun rund zehn Prozent unter seinem Allzeithoch. Profi-Trader Boris Schlossberg glaube, dass das erst der Anfang sei.Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen sehe aus, als würde sie die 2-Prozent-Marke ansteuern und das sei auf lange Sicht "pures Gift" für Apple, habe der Managing Director vom Vermögensverwalter BK Asset Management am Donnerstag in der CNBC-Show "Trading Nation" gesagt. Zudem seien steigende Zinsen nur eines der Probleme, die auf den Tech-Giganten zukommen würden.Schlossberg wäre nicht überrascht, wenn Apple die nächste Microsoft werde - und meine das keineswegs als Kompliment. Er spiele vielmehr auf die Phase in den frühen 2000er-Jahren an, als der Software-Riese zwar äußerst profitabel gewesen sei, die Aktie aber trotzdem nicht aus dem Quark gekommen sei. 45 Prozent habe die Microsoft-Aktie zwischen den Jahren 2000 und 2009 verloren.Ganz so schlimm müsse es bei Apple nicht werden, doch der Profi-Trader sehe eine längerfristige Konsolidierung kommen. Apple habe "kein wirklich neues, sexy Geschäftsmodell" in der Pipeline. Selbst die sagenumwobenen E-Auto-Pläne von Apple seien lediglich eine Wette, bis tatsächlich auch etwas produziert werde, während vom Zinsumfeld scharfer Gegenwind drohe.Doch Apple habe ein brummendes operatives Geschäft, das Umsätze und Gewinne abwerfe, von denen viele andere Unternehmen nur träumen könnten, und einen Cash-Bestand von 200 Milliarden Dollar auf der hohen Kante. Alleine damit sei der US-Gigant gut gerüstet, um auch in einem anspruchsvollen Marktumfeld zu bestehen.Andere Experten wie Top-Analyst Tom Lee von Fundstrat oder Börsenguru Jim Cramer hätten die aktuelle Konsolidierung der Apple-Aktie im schwachen Marktumfeld für Tech-Werte daher als glasklare Kaufchance gewertet.Auch DER AKTIONÄR bleibe bullish für Apple und werte das Papier nach wie vor als Basisinvestment. Engagierte Anleger bleiben bei der Apple-Aktie dabei, Neueinsteiger greifen zu und Trader setzen mit diesem Schein auf ein heißes Weihnachtsquartal, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.10.2021)