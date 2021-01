Börsenplätze Apple-Aktie:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (13.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des iPhone-Herstellers Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Apple-Chef Tim Cook habe am Dienstag im Gespräch mit "CBS"-Moderatorin Gayle King eine "große Ankündigung" für den heutigen Mittwoch in Aussicht gestellt. Dabei handle es sich weder um neue Produkte, noch - wie zwischenzeitlich spekuliert - um die Einrichtung von Impfzentren in vorübergehend geschlossenen Apple Stores.Stattdessen habe Apple nun konkrete Details seines 100 Mio. Dollar schweren Initiative im Kampf gegen Rassismus und strukturelle Benachteiligung sowie für Chancengleichheit genannt. In der ersten Runde der Racial Equity and Justice Initiative (REJI) stünden demnach drei Projekte im Vordergrund.So würden 25 Mio. Dollar in das Propel Center in Atlanta, einer einzigartigen Innovations- und Lernplattform für HBCUs - Historically Black Colleges and Universities, fließen. In Detroit gründe das Unternehmen die Apple Developer Academy, wo jährlich rund 1.000 Schüler und Studenten Programmierkenntnisse erwerben könnten. Zudem würden zehn Millionen Dollar in einen Wagniskapital-Fonds fließen, der nicht-weiße Gründerinnen und Gründer unterstützen werde.Apple-CEO Cook habe dem Fernsehsender "CBS" gesagt: "Es gibt systematischen Rassismus und er wird nicht verschwinden, wenn man nichts dagegen unternimmt." Die Tech-Branche werde seit Jahren dafür kritisiert, dass der Anteil weißer Männer in den Unternehmen überdurchschnittlich hoch sei. Das liege auch an der Struktur der Hochschulabsolventen in Technologie-Disziplinen. Mit der neuen Initiative wolle Apple dazu beitragen, dass sich das in Zukunft ändere.Die Apple-Aktie ist und bleibt derweil einer der Favoriten des AKTIONÄR, so der Experte Nikolas Kessler. (Analyse vom 13.01.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link