Börsenplätze Apple-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Apple-Aktie:

199,05 Euro +0,28% (04.10.2018, 16:57)



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

199,42 Euro -1,25% (04.10.2018, 17:13)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

USD 229,42 -1,14% (04.10.2018, 16:58)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (04.10.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Laut Markus Horntrich, Chefredakteur von "Der Aktionär", kann man bei der Aktie des US-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) noch einen Fuß in die Tür stellen.In den USA würden die Zinsen weiter steigen, die FED habe in der letzten Woche ihren Leitzins um 25 BP angehoben Für viele hochverschuldete Firmen sei das ein Problem, für Apple hingegen ein Glücksfall. Steigende Zinsen und der riesige Cash-Berg würden den Gewinn automatisch erhöhen.Es sei landläufig bekannt, dass sich in der Bilanz des Unternehmens ein enormer Bestand an Bargeld auftürme. Nach aktuellem Quartalsbericht würden die liquiden Mittel und Investitionen rund 243 Mrd. USD betragen, während die Gesamtverschuldung bei weniger als 115 Mrd. USD liege. Und das, obwohl Apple mit seiner Dividendenpolitik sehr großzügig gegenüber den Aktionären sei. Die Nettoliquidität liege bei 128 Mrd. USD.Der Konzern investiere seine Barmittel auf verschiedene Arten, in Geldmarktfonds, US-Treassuries, Unternehmensanleihen et cetera. Eine detaillierte Aufgliederung erhalte man im Quartalsbericht. Apple habe dank steigender Zinsen und des hohen Cash-Zuflusses in den letzten Jahren kontinuierlich mehr verdient. Alleine im Juni-Quartal habe man Dividenden- und Zinserträge in Höhe von 1,418 Mrd. USD verbucht. Damit könnte man 1,3 Mio. iPhone Xs kaufen. Theoretisch könnte Apple noch mehr Aktien zurückkaufen. Die von vielen Investoren geforderte Dividendenerhöhung erscheine jetzt aber sinnvoller zu sein. Die Dividendenrendite liege aktuell um 1,29%. Mit dem investierten Cash verdiene Apple aber 100 BP mehr.Pro weiteren 25 BP beim Zins sollte Apple pro Jahr mehr als 300 Mio. USD zusätzlich verdienen (vor Steuern), zumindest solange der Cashbestand nicht drastisch reduziert werde. Heruntergebrochen auf das Quartal wären das 1,5 Cent mehr beim Gewinn je Aktie, rein durch höhere Zinsen.Wer bei der Apple-Aktie noch nicht investiert ist, kann auch auf diesem Niveau noch einen Fuß in die Tür stellen, so Markus Horntrich, Chefredakteur von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link