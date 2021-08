Börsenplätze Apple-Aktie:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Der Tech-Gigant habe mit dem neusten Zahlenwerk die ohnehin hohen Erwartungen der Analysten erneut übertroffen. Die Apple-Aktie habe dieser Erfolg jedoch nicht beeindruckt. Der Kurs pendele seit einem Monat in einer Range. Deute diese Lage auf eine anstehende Korrektur hin?Die Ergebnisse aus dem letzten Quartalsbericht seien großartig. Apple habe trotz seiner Größe die Q3-Erlöse um 36% steigern können. Die Geschäfte hätten sogar noch besser laufen können, wäre da nicht das Problem mit den Lieferengpässen. Die Lage werde sich nach Aussage vom Apple-Chef auch nicht kurzfristig bessern, sondern könnte sich noch weiter zuspitzen.Der Markt scheine diese Gefahr wohl ähnlich einzupreisen und so komme die Apple-Aktie seit vier Wochen nicht vom Fleck. Der Kurs pendele in einer Range von 140 USD auf der Unterseite bis zum Allzeithoch bei 150 USD auf der Oberseite. Durch den starken Kursanstieg von 20% zwischen Juni und Juli gehe der Apple-Aktie nun die Kraft aus. Da der Anstieg auf das neue Allzeithoch sehr dynamisch und ohne nennenswerte Korrektur verlaufen sei, steige jetzt die Gefahr für eine Abkühlung.Die erste wichtige Unterstützung liege bei 140 USD an der unteren Range-Kante. Sollte der Abwärtsdruck zunehmen, befinde sich am GD50 bei rund 136 USD die nächste Unterstützung. Mittelfristig sollte sich aufgrund der Relativen Stärke aber der Aufwärtstrend fortsetzen. Das aktuelle 12-Monats-Kursziel sei von den 46 Analysten, welche die Apple-Aktie covern würden, nach oben revidiert worden und liege nun bei 162,90 USD.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link