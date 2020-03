Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

247,25 EUR +6,67% (10.03.2020, 11:16)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

246,65 EUR +3,40% (10.03.2020, 11:02)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

266,17 USD -7,91% (09.03.2020, 21:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (10.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Angesichts des sich ausbreitenden Coronavirus und dem Absturz des Ölpreises habe es am Montag an den weltweiten Aktienmärkten ein regelrechtes Blutbad gegeben. Auch die Apple-Aktie habe zwischenzeitlich fast 8% verloren. Neben all den Horrormeldungen gebe es für die Aktionäre des US-Konzerns aber auch gute Nachrichten aus China. Von den insgesamt 42 hauseigenen Stores hätten bereits 38 wieder geöffnet.Soweit die positiven Nachrichten. Unklar sei allerdings weiterhin, wie stark sich die Drosselung der Produktion bei den Auftragsfertigern auf die Umsätze und das operative Ergebnis auswirken werde. Zudem habe die Nachrichtenagentur Bloomberg vergangene Woche berichtet, dass es bei Ersatz-iPhones zu Liefererzögerungen käme, die bis zu vier Wochen anhalten könnten. Darüber hinaus seien auch Ersatzteile nur noch verzögert zu bekommen.Die Apple-Aktie habe am Montag stark gelitten, habe nachbörslich aber wieder rund 3% der Verluste wettmachen können. Auf Jahressicht gesehen, stehe allerdings immer noch ein Plus von rund 50% zu Buche. Die Wahrscheinlichkeit sei durchaus hoch, dass es in den kommenden Wochen noch weiter bergab gehe."Der Aktionär" habe Anlegern vor einigen Wochen geraten, Teilgewinne zu realisieren. Neueinsteiger sollten vor einem Einstieg allerdings vorerst die Füße stillhalten. Zurzeit herrsche nackte Panik an den Märkten, sodass die Volatilität in den nächsten Wochen hoch bleiben dürfte. Apple gehöre jedoch definitiv zu den Werten, die man sich als Langfrist-Investor jetzt auf die Watchlist setzen sollte, so Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.03.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.Der Autor Nicola Hahn hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link