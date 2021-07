Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

123,30 EUR -0,55% (19.07.2021, 10:53)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

123,52 EUR -1,17% (19.07.2021, 10:37)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

146,39 USD -1,41% (16.07.2021)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (19.07.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Bei der Apple-Aktie gebe es endlich wieder Spannung. Der iPhone-Riese habe vor rund einem Monat seine monatelange Konsolidierungsphase beenden können. Daraufhin habe der Titel wieder stark an Fahrt zugenommen und neue Rekordhochs erreicht. Zum Wochenende sei er jedoch unter Druck geraten. Sei der Höhenflug schon wieder zu Ende?Am 22. Juni sei der Apple-Aktie der nachhaltige Sprung über die Begrenzung einer Dreiecksformation bei 133 Dollar geglückt. Die seit September anhaltendende Konsolidierung sei damit vorüber gewesen. Im Zuge dieses Kaufsignals habe sich der Wert dynamisch nach oben bewegt und noch am Donnertag ein neues Rekordhoch bei punktgenau 150 Dollar markiert.Zum Wochenschluss seien die Anteilscheine jedoch unter Druck geraten und hätten bis 146,39 Dollar zurückgesetzt. Die vorherigen Kursgewinne in dieser Woche seien damit futsch gewesen. Aus charttechnischer Sicht sei diese Gegenbewegung jedoch zu erwarten gewesen. Sowohl der RSI-Indikator, als auch der Stochastik-Indikator hätten stark überkaufte Werte wiedergegeben.Da sich die Indikatorenwerte noch immer nicht komplett normalisiert hätten, sei zwar auf kurze Sicht ein Test des bisherigen Allzeithochs bei 145,09 Dollar wahrscheinlich. Da aber die Aufwärtstrendstärke (ADX-Indikator) enorm hoch sei, dürfte der Höhenflug in Kürze weitergehen. Das mittelfristige Kursziel, welches sich anhand der Höhe der Dreiecksformation berechnen lasse, bleibe bei 160 Dollar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.