Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

188,60 Euro +5,36% (02.05.2019, 15:36)



Nasdaq Aktienkurs Apple-Aktie:

210,52 USD (01.05.2019)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (02.05.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL), den Produzenten von iPhones und iPads.Der Umsatz sei in Q2 2018/19 (31.03.) wie von dem Analysten erwartet um 5,1% auf 58,02 (Vj.: 61,14; Analysten-Prognose: 58,08; Marktkonsens: 57,49) Mrd. USD gesunken. Wie bereits im Vorquartal habe sich hierfür der deutliche Rückgang bei den iPhone-Erlösen (-17,3% y/y auf 31,05 Mrd. USD) verantwortlich gezeigt, der sich zudem im Vergleich zum Vorquartal (-14,9% y/y) beschleunigt habe. Auch ergebnisseitig seien die Erwartungen des Analysten erfüllt worden, der Marktkonsens jedoch übertroffen (+16,4% auf 11,56 (Vj.: 13,82; Analysten-Prognose: 11,47; Marktkonsens: 11,12) Mrd. USD).Für das laufende Quartal halte Apple wieder ein Umsatzwachstum für möglich. Des Weiteren sei das laufende Aktienrückkaufprogramm um 75 Mrd. USD aufgestockt und die Quartalsdividende weniger deutlich als erwartet auf 0,77 (Q1 2018/19: 0,73) USD je Aktie angehoben worden. Der Analyst habe u.a. seine EPS-Prognose für 2018/19 (11,57 (alt: 11,70) USD) und 2019/20 (12,73 (alt: 13,05) USD) reduziert.Bei einem auf 217,00 (alt: 200,00) USD angehobenen Kursziel bewertet Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, die Apple-Aktie weiterhin mit dem Votum "halten". Die Aktie sei derzeit nahezu fair bewertet (bspw. KGV 2019/20e: 16,5 (Vergleichsgruppe: 18,7); EV/EBIT 2019/20e: 12,7 (Vergleichsgruppe: 12,8)). (Analyse vom 02.05.2019)Börsenplätze Apple-Aktie:XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:187,66 Euro +5,30% (02.05.2019, 15:21)