Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (12.04.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Auch die Apple-Aktie habe sich der Schwäche des Gesamtmarkts jüngst nicht entziehen können. In den vergangenen fünf Handelstagen habe das Papier des iPhone-Konzerns rund 6,6 Prozent verloren. Am Dienstag stünden nun endlich wieder positive Vorzeichen vor der Aktie und zwar in Form eines Zugewinns von 1,8 Prozent - auch weil Apple weiterhin ein Liebling der Analysten sei.So hätten sich am Dienstag die Experten der Citi positiv zu den Apple-Aktien geäußert. Der Konzern könne sein Aktienrückkaufprogram um 80 bis 90 Milliarden Dollar erhöhen, so die Analysten. Dank des hervorragenden Cashflows könne zudem eine Erhöhung der Dividende zwischen fünf und zehn Prozent möglich sein.Die jüngsten Bedenken rund um den App Store aufgrund von saisonalen Effekten, zunehmendem Regulierungsdruck und weiteren Senkungen der Gebühren dürften laut den Citi-Experten keine großen Auswirkungen auf das Wachstumsmomentum haben. Denn die anhaltende Stärke des Werbegeschäftes und anderer Services-Angebote dürfte eventuelle Schwächen ausgleichen.Den Sorgen rund um Produktionssenkungen würden die Citi-Analysten ebenfalls gelassen begegnen. Es sei nichts ungewöhnliches, dass Apple zu Beginn eines neuen Produktzyklus dazu tendiere, die Bestellungen höher anzusetzen, um sich ausreichend Kapazitäten zu sichern."Der Aktionär" kann sich diesem Fazit nur anschließen, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 12.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: