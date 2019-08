Börsenplätze Apple-Aktie:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino.



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des iPhone-Herstellers Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Technisch veraltet und jetzt auch noch das Ziel von Hacker-Angriffen: Die Lightning-Schnittstelle von Apple könnte bald der Garaus gemacht werden. Damit würden Apple wichtige Lizenz-Einnahmen flöten gehen.Bessere Stromversorgung, Kompatibilität zu anderen Schnittstellen und höherer Datendurchsatz. Der neue Standard USB-C habe der Lightning-Schnittstelle einiges voraus. Das sei jedoch nicht immer so gewesen - früher habe Lightning klar die Nase vorn gehabt.Für Apple selbst habe die proprietäre Schnittstelle noch immer einen entscheidenden Vorteil. Zubehörfirmen müssten lizenzieren, was einen zusätzlichen Einkommensstrom durch Lightning-Kopfhörer oder -Ladekabel bedeute.Doch jetzt plage Lightning ein weiteres Problem: Auf dem Hackerkongress DEF CON, der am Wochenende in Las Vegas stattgefunden habe, sei ein Hack der Schnittstelle vorgestellt worden. Entwickler hätten in ein Lightning-Kabel einen Hardware-Hack eingebaut, der es ermögliche, kabellos die Kontrolle über das verbundene Gerät zu erhalten.Der Hack sollte Apple-Anleger in ihrer langfristigen Investitionsentscheidung unbeeindruckt lassen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.