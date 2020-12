Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

101,76 EUR -0,41% (08.12.2020, 16:39)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

101,88 EUR -0,41% (08.12.2020, 16:23)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

123,30 USD -0,36% (08.12.2020, 16:25)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Deutschland Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Ticker-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (08.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Bei drei großen Produkt-Events habe der US-Konzern in den letzten Monaten u.a. neue iPhones, iPads und Macs vorgestellt. Eine Neuheit habe sich Apple dabei allerdings als Weihnachtsüberraschung aufgehoben und erst am heutigen Dienstag präsentiert. Auf ein weiteres Event habe Apple dabei jedoch verzichtet und stattdessen nur eine Pressemitteilung veröffentlicht.Dabei handele es sich um den ersten Over-Ear-Kopfhörer von Apple. Die kabellosen Kopfhörer würden den Namen AirPods Max, sollten ab 15. Dezember erhältlich sein und hierzulande rund 597 Euro kosten. Dafür bekämen die Kunden u.a. aktive Geräuschunterdrückung, 3D-Audio und bis zu 20 Stunden Batterielaufzeit.Auch das Design könne sich sehen lassen: Das Gehäuse sei aus Edelstahl gefertigt und die Ohrpolster aus akustischem Memory Foam, der das Ohr effektiv abschließen und zur hohen Klangqualität beitragen sollten. Laut Apple solle es den Kopfhörer in fünf Farben geben.Nach dem großen Erfolg mit den kleinen In-Ear-Kopfhörern AirPods und AirPods Pro habe es zuletzt bereits Spekulationen gegeben, dass Apple bald einen "großen Bruder" vorstellen könnte. Mit einem Verkaufspreis von fast 600 Euro habe der Tech-Konzern wohl eher High-End-Kunden und Hi-Fi-Fans im Visier. Ob die Soundqualität den saftigen Preis rechtfertige, müssten erste Praxistests zeigen.Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link