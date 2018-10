Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

190,10 Euro +0,77% (19.10.2018, 09:33)



Nasdaq Aktienkurs Apple-Aktie:

USD 216,02 -2,34% (18.10.2018, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (19.10.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Der US-Konzern habe eine weitere Produkt-Präsentation angekündigt, von der ein neues Modell des iPad-Tablets und ein Macbook-Laptop erwartet würden. Die Vorstellung sei für den 30. Oktober in New York angesetzt. Für Furore an der Wall Street sorge allerdings ein neues Kursziel für die Apple-Aktie. Die Investmentbank Wedbush vergebe aktuell das höchste Kursziel für den Titel an der Wall Street und gehe davon aus, dass Apple mit starken Verkaufszahlen aufwarten werde, während gleichzeitig die Verkaufspreise steigen würden. Ensprechend ambitioniert starte Wedbush seine Coverage mit einem Ziel von 310 USD, was einem Potenzial von rund 44% gegenüber dem aktuellen Aktienkurs entspreche. Bezogen auf den Börsenwert impliziere das eine unfassbare Bewertung von 1,5 Bio. USD.Mit den neuen Produkten dürfte Apple ein noch profitableres Weihnachtsgeschäft bevorstehen. Gepaart mit dem Marktstart neuer iPhone-Modelle im September und Oktober dürfte damit auch die Apple-Aktie von den fast durchwegs positiven Erwartungen profitieren. Apple sei und bleibe ein klarer Kauf, so Markus Horntrich, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:190,50 Euro +0,95% (19.10.2018, 09:20)