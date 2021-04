Börsenplätze Apple-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

112,64 Euro +1,75% (29.04.2021, 15:31)



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

111,36 Euro +1,13% (29.04.2021, 15:46)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

USD 136,09 +1,88% (29.04.2021, 15:32)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: , WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (29.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emilf Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Der iKonzern habe gestern seine Quartalszahlen vorgelegt und dabei auf ganzer Linie überzeugt. Auch Analysten würden nur positive Worte finden und würden durchweg mit Kurszielerhöhungen reagieren.JPMorgan habe das Kursziel für die Apple-Aktie von 150 auf 165 USD erhöht und das "overweight"-Votum bestätigt. Daneben hätten auch zahlreiche weitere Analysehäuser ihre Kursziele für die Apple-Aktie angehoben. So auch UBS (155 USD), Credit Suisse (150 USD) und Barclays (138 USD). Interessant sei, dass auch der größte Apple-Bär unter den Analysten Rod Hall von Goldman Sachs endlich die Apple-Aktie von "sell" auf "neutral" hochgestuft und das Kursziel von 83 auf 130 USD erhöht habe.Die Zahlen von Apple würden für sich sprechen. Der iPhone-Riese sei in jeder einzelnen seiner Sparten gewachsen und die Erlöse seien im Vorjahresvergleich um beeindruckende 54% gestiegen. Apple bleibe ein Basisinvestment, so Emilf Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.04.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link