Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

127,36 EUR +0,87% (19.10.2021, 16:22)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

127,16 EUR +1,42% (19.10.2021, 16:07)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

148,39 USD +1,26% (19.10.2021, 16:08)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (19.10.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Apple-Bullen würden wieder Gas geben. Der US-Titel habe sich von seinen Oktober-Tiefständen erholt und sei gerade dabei, wieder die 50-Tage-Linie zu erobern. Ob die Erholungsrally nachhaltig sei, hänge stark von den Quartalsergebnissen ab, die am 28. Oktober präsentiert würden. Vor den Zahlen hätten die Analysten von JPMorgan gute und schlechte Nachrichten zugleich.Analyst Samik Chatterjee gehe davon aus, dass der iPhone-Riese die Erwartungen für das vierte Geschäftsquartal (bis Ende September) schlagen werde. Allerdings habe Apple immer noch mit den Lieferschwierigkeiten zu kämpfen und werde daher wahrscheinlich "eine schwache Prognose" herausgeben. Das könnte die guten Q4-Ergebnisse in den Schatten stellen.Chatterjee gehe für das vergangene Quartal von einem bereinigten Gewinn pro Aktie von 1,30 Dollar aus. Das liege über dem Konsens der Wallstreet-Analysten von 1,23 Dollar und liege an den starken Verkäufen des alten iPhone 12. Hingegen habe der Experte seine Prognosen für das erste Quartal aufgrund der Lieferproblematik gesenkt.Dennoch bleibe Chatterjee bullish für die Apple-Aktie. Sein Rating laute weiterhin "overweight" bei einem Kursziel von 180 Dollar. Apple bekomme seine Lieferengpässe zunehmend in den Griff. Die Zulieferer in Vietnam bräuchten jedoch noch Zeit, um die Produktion der notwendigen Bauteile für das iPhone 13 auf ein normales Niveau hochzufahren.Anleger bleiben an Bord, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link