Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Auseinandersetzung zwischen den "Fortnite"-Machern und Apple gehe inzwischen weit über das populäre Online-Spiel hinaus und könnte die Gewichte in der Spielebranche verschieben. In den Konflikt hineingezogen worden sei nun auch die Grafik-Technologie der Entwicklerfirma Epic Games, die von diversen anderen Apps genutzt werde.Epic habe am Montag (Ortszeit) eine einstweilige Verfügung beantragt, um zu verhindern, dass Apple der Firma zum Monatsende den Zugang zu seinem Entwicklerprogramm kündige. Damit werde Epic die Möglichkeit verlieren, seine Grafik-Technologie Unreal Engine weiter für den Einsatz auf iPhones und iPads anzupassen, habe die Firma argumentiert. Dauere der Streit länger an, könnten App-Entwickler statt Unreal auf Konkurrenz-Produkte wie die Grafik-Software des Rivalen Unity umsteigen.Der Streit sei ursprünglich um die Verteilung der Einnahmen bei In-App-Käufen auf iPhones und iPads entbrannt. Apple nehme von Anbietern eine Abgabe von 30 Prozent bei Käufen innerhalb von Apps auf seinen iPhones und iPads. Das gelte seit der Einführung des App Stores 2008. Bis auf wenige Ausnahmen müssten Inhalte in Apps über Apples System laufen. Epic habe vergangene Woche die Möglichkeit angeboten, virtuelle Artikel in "Fornite" günstiger bei der Spielefirma selbst zu kaufen - und die App sei von Apple prompt von der Plattform verbannt worden. Epic habe umgehend eine 60-seitige Klage parat gehabt.Apple habe am Montag bekannt gegeben, der Konzern werde keine Ausnahme für Epic machen. Man würde die Firma zwar gern als Teilnehmer des Entwicklerprogramms behalten. Aber: "Das Problem, das Epic für sich selbst geschaffen hat, kann leicht aus der Welt geräumt werden, wenn sie ein Update ihrer App einreichen, das wieder den Richtlinien entspricht, denen sie zugestimmt haben und die für alle Entwickler gelten."Die Anleger von Apple dürften den Ausgang des Rechtsstreits zwischen Apple und Epic Games mit Spannung erwarten. Apples Niederlage vor Gericht würde wahrscheinlich zu Umsatzeinbußen bei den App-Verkäufen von Apple führen. Kurzfristig könnte sich dies negativ auf die Performance der Apple-Aktie auswirken.DER AKTIONÄR gehe jedoch davon aus, dass Apple in seinem riesigen Ökosystem andere Einnahmequellen anzapfen könnte, um die geringeren Erlöse bei den App-Verkäufen zu kompensieren.Die Apple-Aktie bleibt ein Basisinvestment, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.08.2020)