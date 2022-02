Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Der US-Gigant habe seine Übernahme-Aktivitäten im vergangenen Jahr deutlich zurückgefahren. Umso spannender sei, wo Apple dann doch zugeschlagen habe - nämlich beim britischen Start-up AI Music, das auf Künstliche Intelligenz zurückgreife, um individuelle Playlists zu erstellen. Der Deal solle bereits abgeschlossen sein.Das berichte jedenfalls Bloomberg-Experte Mark Gurman und berufe sich dabei auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Laut dem Bericht liege der Abschluss der Übernahme bereits einige Woche zurück, ein offizielles Statement der beteiligten Unternehmen gebe es aber nicht. Auch über den Kaufpreis des rund fünf Jahre alten Start-ups sei nichts bekannt geworden.Laut eine Kopie der - zwischenzeitlich abgeschalteten - Website von AI Music sei das Unternehmen darauf spezialisiert, auf Grund von Künstlicher Intelligenz und lizenzfreier Musik individuelle, dynamische Playlists zu erstellen. Dadurch entstehe ein persönlicher Soundtrack, der sich durch die Interaktion mit dem User ändere.Als konkrete Beispiele würden im Bloomberg-Artikel etwa die Hintergrundmusik in einem Videospiel, die sich der Stimmung anpasse, oder Musik für ein Fitness-Workout, die sich an die Intensität des Trainings richte, genannt. Genutzt worden sei die Technologie bislang z.B. von Marketingfirmen, um an das Publikum angepasste Hintergrundmusik für Werbespots zu finden.Bloomberg verweise darauf, dass Apple die Übernahme-Aktivität zuletzt deutlich zurückgefahren habe. So habe der Tech-Gigant im Jahr 2021 nur noch 33 Mio. Dollar für Zukäufe ausgegeben - nach 1,5 Mrd. im Jahr 2020 und 624 Mio. 2019.Auffällig: Auch die letzte bekannte Übernahme im Juli 2021 habe mit Musik zu tun gehabt. Damals habe Apple den auf klassische Musik spezialisierten Streamingdienst Primephonic geschluckt. Dieser solle laut dem Bericht in eine Zusatz-App für Apple Music integriert werden.Am Geld liege die Zurückhaltung von Apple sicher nicht, denn der Konzern habe nach Bloomberg-Informationen rund 200 Mrd. Dollar auf der hohen Kante. Damit sei Apple auch in turbulenten Zeiten eine sichere Bank und bestens gerüstet, um im M&A-Markt das eine oder andere Schnäppchen zu schlagen.Die Apple-Aktie bleibt ein klarer Kauf, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.02.2022)