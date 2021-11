Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

140,16 EUR +0,97% (19.11.2021, 16:39)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

140,48 EUR +3,19% (19.11.2021, 16:24)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

158,65 USD +0,49% (19.11.2021, 16:25)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (19.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Bewertungen der Aktien im Elektromobilitäts-Sektor seien sehr hoch. Neue Gerüchte rund um ein selbstfahrendes Elektroauto von Apple, seien für Aktien wie Lucid Group, QuantumScape und Co jedoch kein zusätzlicher Kurstreiber, sondern eine Gefahr.Am Donnerstag habe Bloomberg berichtet, dass Apple seine Bemühungen rund um die Entwicklung eines eigenen selbstfahrenden Elektroautos ausweite. Laut dem Bericht solle es ein vollständig autonomes Fahrzeug werden, das sogar schon im Jahr 2025 vom Band rollen dürfte.Gehe es nach Morgan Stanley, wäre der Markteintritt von Apple für die Aktien des Elektromobilitäts-Sektors allerdings kein positiver Kurstreiber, sondern wäre klar negativ zu werten. Denn die Analysten würden glauben, dass ein Apple-Auto ohne Lenkrad oder Gaspedal nur im Rahmen eines Mobilitätsdienstes auf den Markt kommen werde und daher auch in geringen Stückzahlen.Bis vollautonome Autos vermehrt auf den Straßen fahren würden, dürfte es aber noch dauern. Morgan Stanley erwarte, dass ab 2025 maximal 100.000 Fahrzeuge produziert würden. Selbst 2030 solle die Produktion nur 0,4% des gesamten Automarktes ausmachen - was in etwa 1,8 Mio. Fahrzeugen entsprechen würde.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link