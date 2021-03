Börsenplätze Apple-Aktie:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (01.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Starinvestor Warren Buffett sei erst spät beim iKonzern eingestiegen, doch gelohnt habe es sich trotzdem. Mittlerweile gehöre die Beteiligung an dem Tech-Riesen zu den drei wertvollsten Assets seiner Investmentholding Berkshire Hathaway. Trotz zwischenzeitlicher Verkäufe sei der Anteil an Apple zuletzt sogar gewachsen.Wie aus dem jährlichen Brief an die Berkshire-Hathaway-Aktionäre hervorgehe, halte die Gesellschaft inzwischen Apple-Aktien im Wert von mehr als 120 Mrd. USD. Damit sei Apple nicht nur die wertvollste Position im zuletzt rund 281 Mrd. USD schweren Beteiligungsportfolio. Die Apple-Position sei mittlerweile unter den Top 3 der wertvollsten Assets im kompletten Berkshire-Hathaway-Universum. Nur die vollkonsolidierten Versicherungs- und Eisenbahngesellschaften seien noch mehr Wert.Beachtlich sei Buffetts Apple-Position allerdings noch in anderer Hinsicht: Für den Aufbau der Position seit Ende 2016 habe er "nur" 31,1 Mrd. USD ausgegeben. Der Wert habe sich seitdem also fast vervierfacht. Und das, obwohl Berkshire Hathaway im vergangenen Jahr bereits rund 11 Mrd. USD Gewinn realisiert habe."Trotz dieses Verkaufs - voila! - hält Berkshire jetzt 5,4 Prozent an Apple", freue sich Buffett in seinem Brief an die Aktionäre. Dass der prozentuale Anteil trotz Verkäufen weiter gestiegen sei, erkläre der Milliardär mit den großzügigen Aktienrückkäufen des Tech-Konzerns. "Dieser Anstieg war kostenlos für uns", so Sparfuchs Buffett weiter.