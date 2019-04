XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

185,60 Euro -0,23% (25.04.2019, 15:28)



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

185,86 Euro -0,04% (25.04.2019, 15:40)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

USD 207,16 -0,15% (24.04.2019, 23:32)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (25.04.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse bei der Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) investiert zu bleiben.Schwächelnde iPhone-Verkäufe und unsicheres Services-Wachstum würden auf die Stimmung drücken. Noch nie sei das Analysten-Sentiment schlechter gewesen als jetzt - für Anleger bedeute dies aber attraktive Chancen. Wenn Apple nämlich sein Services-Wachstum weiterhin erhöhen könne, sollte dies die schwächelnden iPhone-Verkäufe ausgleichen können. Die Apple-Aktie sollte dann vor einer Neubewertung stehen, wenn die Analysten ihren Fokus vom Smartphone auf App Store, News-Abonnement und iCloud legen müssten. Die historisch niedrige Anzahl an Kauf-Empfehlungen könnte dann der Vergangenheit angehören.Mit der Entscheidung, die iPhone-Verkäufe nicht mehr auszuweisen, versuche Apple genau diese neue Sicht auf Apple zu forcieren. Im letzten Geschäftsjahr seien rund 15% des Gesamtumsatzes auf die Services-Umsätze entfallen. Die Letzteren hätten gegenüber dem Vorjahr um rund 33% zugelegt.Bis zu den Quartalszahlen, die am 30. April vorgelegt würden, dürfte der Sinneswandel jedoch noch nicht anstehen. Investoren müssten sich in Geduld üben und womöglich eine weitere Korrektur in Kauf nehmen, wenn sich die iPhone-Verkäufe auch im laufenden Jahr nicht verbessern könnten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.Börsenplätze Apple-Aktie: