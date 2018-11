Börsenplätze Apple-Aktie:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (22.11.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Markus Horntrich, Chefredakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Markus Horntrich von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Rein fundamental lasse sich an Apple nicht viel aussetzen. Dennoch sei der Titel technisch noch nicht sauber. Das Papier des Elektronikriesen werde nach wie vor aus diversen Depots gekehrt. Ein Vergleich mit einer ähnlichen Situation, als man der Abgesang auf das iPhone gespielt worden, gebe Aufschluss, wann ein Boden gefunden werden könnte.Eine ähnliche Situation wie jetzt habe es bei dem US-Giganten bereits 2015/2016 gegeben. Bei der Umstellung auf das iPhone 6S und 6S Plus sei es holprig geworden. Befürchtungen, dass sich das neue Gerät schlecht verkaufen würde, hätten sich breit gemacht.Die Frage sei aber: Wo könnte der Boden sein? DER AKTIONÄR habe das Kursverhalten von damals, also vor und nach dem Zwischenhoch im Jahr 2015, als die ersten Zweifel am iPhone-Absatz aufgekommen seien, mit der jetzigen Situation verglichen.Die Performance der Apple-Aktie weise verblüffende Parallelen auf. Der US-Titel habe damals bis zum Tief um 32 Prozent korrigiert. Danach - das sei Geschichte - sei bis zum letzten All-Time-High eine Rally um 156 Prozent gefolgt. Nehme man zumindest die Korrekturbewegung als Benchmark, hätte das Papier noch 18 Dollar Luft nach unten auf 158 Dollar, um ebenfalls vom Hoch um 32 Prozent zu korrigieren. Das wäre auch aus charttechnischer Sicht durchaus wahrscheinlich, da nach dem intakten Verkaufssignal dort die nächsten Unterstützungen verlaufen würden.Es bleibe also dabei: DER AKTIONÄR favorisiere nach unten gestaffelte Kauflimits zum Einstieg. (Analyse vom 22.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link