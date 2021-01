XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

112,52 EUR +0,50% (22.01.2021, 17:39)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

139,07 USD +1,61% (22.01.2021, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Deutschland Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Ticker-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (25.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktie macht einen bullischen Eindruck - ChartanalyseDie Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Diese Bewegung habe die Aktie am 2. September 2020 auf ein Allzeithoch bei 137,98 USD geführt. Anschließend habe die Aktie auf ein 103,10 USD zurückgesetzt und sei danach in einem kleinen Dreieck seitwärts gelaufen. Am 1. Dezember sei der Ausbruch aus diesem Dreieck nach oben gelungen. Am 29. Dezember sei ein erster Ausbruchsversuch über das Hoch vom 2. Dezember gescheitert. Am Donnerstag und Freitag habe der Wert erneut dieses Hoch attackiert. Am Freitag sei ein Tagesschlusskurs knapp darüber gelungen.Das Chartbild der Apple-Aktie mache einen bullischen Eindruck. Bestätige sich der Ausbruch über das Hoch vom 2. September, könnte es in den nächsten Wochen zu weiteren Kursgewinnen in Richtung 147,00 USD und später möglicherweise sogar 178,00 bis 180,00 USD kommen. Sollte sich der Ausbruchsversuch vom Freitag allerdings als Fehlausbruch herausstellen, wäre mit einem Rücksetzer bis zumindest 126,38 - 125,39 USD und evtl. sogar mit einem Rücksetzer bis 103,10 USD zu rechnen. (Analyse vom 25.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:116,38 EUR +1,91% (25.01.2021, 08:49)