XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

164,48 EUR +0,99% (24.07.2018, 14:18)



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

164,61 EUR +0,45% (24.07.2018, 14:33)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

USD 191,61 (23.07.2018)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (24.07.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Am 19.Juli habe der Chip-Hersteller Skyworks Solutions seine Quartalszahlen veröffentlicht und die Erwartungen der Analysten übertroffen. Die Prognose des Managements habe aber knapp unter den Schätzungen gelegen. Wegen der Schwäche im Smartphone-Markt sei das herausragende Umsatzwachstum der Vergangenheit scheinbar passé.Für Apple würden Analysten dagegen ein Umsatzwachstum von 15% auf 52,3 Mrd. USD erwarten. Bei den Gewinnen je Aktie würden sie eine deutliche Steigerung von 1,66 USD je Aktie auf 2,15 USD erwarten. Zahlreiche Analysten habe aber die Tatsache vorsichtig gestimmt, dass Apple gegenüber den Zulieferern bis zu 20% weniger geordert habe. Sei der Smartphone-Markt tatsächlich derart schwach, dass Apple auf die Bremse treten müsse?Die geringeren Bestellmengen hätten sich entsprechend auch auf die Zahlen von ams ausgewirkt. Für H2 sehe der Konzern aber Rekordumsätze wegen einer erhöhten Nachfrage nach optischen Sensoren auf sich zukommen. Das lasse einen äußerst positiven Schluss auf die Produktion des iPhone X zu, weil ams bis zu 40% der Umsätze Apple verdanke. Das neue Flaggschiff könnte sich damit besser verkaufen als erwartet.Anleger sollten bei der Apple-Aktie dabeibleiben, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: