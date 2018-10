Börsenplätze Apple-Aktie:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (08.10.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Markus Horntrich, Chefredakteur von "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Apple habe eigenen Aussagen zufolge keine ungewöhnlichen Aktivitäten entdeckt, die darauf hätten schließen lassen, mit chinesischen Spionagechips infiltriert worden zu sein. "Die Sicherheitstools von Apple scannen kontinuierlich nach ausgehenden Datenverkehr, da sie auf Malware oder andere schädliche Aktivitäten hinweisen. Nichts wurde jemals gefunden", habe Apples Vice President für Informationssicherheit George Stathakopoulos in einem Brief an die Handelsausschüsse des Senats und des Repräsentantenhauses geschrieben.Am Donnerstag habe ein Bloomberg-Bericht behauptet, dass es chinesischen Hackern gelungen sei, einen Mikrochip von der Größe eines Reiskorns auf 7.000 Motherboards zu installieren, die die iCloud-Rechenzentren von Apple kompromittiert hätten. Der angeblich vom chinesischen Militär entworfene Chip solle Serverdaten nach China weitergegeben und eine Hintertür in öffentlich zugängliche Netzwerke geschaffen haben. Bloomberg beharre weiterhin auf seiner Geschichte und behaupte, dass insgesamt 30 Unternehmen betroffen seien.Von operativer Seite sei aktuell wenig zählbares zu erfahren. Für die neuen iPhone-Modelle würden sich aber zumindest aus drei Quellen Rückschlüsse auf einen möglichen Verkaufserfolg ziehen lassen: die Suchtrends, die Lieferzeiten und die Graumarktpreise in China.Die Suchintensität bei Google sei weltweit größer als beim iPhone-X-Zyklus und liege aktuell in etwa auf Niveau vom iPhone 7. Das sei im Vergleich als positiv zu sehen. Wichtig sei auch die Tatsache, dass die Suchintensität in den Wochen seit Vorstellung der neuen Modelle sukzessive angestiegen sei, was auf ein wachsendes Interesse an den neuen Geräten hindeute.Anleger, die die aktuelle Unsicherheit nutzen wollen, sollten sich bei 215 bis 218 USD auf die Lauer legen und diese Positionen mit Stopp bei 210 Dollar absichern. Wer bereits investiert ist, hat aktuell keinen Handlungsbedarf, so Markus Horntrich, Chefredakteur von "Der Aktionär", in einer aktuellen Apple-Aktienanalyse. (Analyse vom 08.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link