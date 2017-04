Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (04.04.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Hannover (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Aktienanalyst Alexander Zienkowicz von der Nord LB:Alexander Zienkowicz, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Technologiesektor die Aktie des Smartphone-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) zu halten.Apples Tablet-Sparte habe zuletzt einen Absatzeinbruch von 18,9% verzeichnet. Trotzdem liege das Unternehmen mit einem Marktanteil von gut 25% unangefochten an der Spitze. Im Kalenderjahr 2016 habe sich der iPad-Absatz um insgesamt 14,1% reduziert. In den ersten neun Monaten sei der Absatz von Macs zweistellig geschrumpft (-12,6%). Im Oktober habe Apple eine neue Generation des Macbook Pro lanciert und habe im Dezemberquartal aufgrund von Engpässen nur 1,2% mehr Computer absetzen können. Für die positiven Quartalszahlen hätten vielmehr ein gestiegener Absatz von iPhones (+4,7%) sowie ein Umsatzwachstum von 18,4% im Services-Segment verantwortlich gezeichnet.In Nischen würden die Bereiche Tablet, Smartphone und PC trotz mäßiger Marktdynamiken Wachstumschancen bieten. Zienkowicz bestätige das Rating "positiv" für den Technologiesektor.Alexander Zienkowicz, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die Apple-Aktie mit dem Votum "halten". Das Kursziel laute USD 130,00. (Analyse vom 31.03.2017)XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:134,699 EUR -0,07% (04.04.2017, 10:55)