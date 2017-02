Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (13.02.2017/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Smartphone-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.In einer neuen Statistik von IDC zum Smartphone-Markt in China verliere der Technologiekonzern spürbar an Boden. Noch härter treffe es Samsung. Der einstige Platzhirsch tauche nicht einmal unter den Top 5 auf. Einheimische Marken würden das Rennen machen.Dass Apple seit längerem in China mit rückläufigen Verkäufen zu kämpfen habe, sei kein Geheimnis. Doch ein Absatzrückgang von 23,2 Prozent im vergangenen Jahr sorge für Enttäuschung.Die letzten Quartalszahlen von Apple würden zeigen, dass auch mit einem schwächelnden chinesischen Markt das iPhone-Geschäft brumme. Doch nach der fulminanten Aufwärtsbewegung sei der Titel reif für eine Korrektur bzw. Konsolidierung.