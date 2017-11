Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt.



(15.11.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Analyst Abhey Lamba von Mizuho Securities USA:Aktienanalyst Abhey Lamba von Mizuho Securities USA vertritt laut einer Aktienanalyse weiterhin eine neutrale Haltung in Bezug auf die Aktien von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL), der Produzent von iPhones und iPads.Apple Inc. habe auf Basis von Erkenntnissen aus der Zulieferkette weiterhin Probleme 3D-Sensoren für das iPhone in adäquatem Umfang zu bekommen. Diese Komponenten würden bei der iPhone X-Produktion den Engpass darstellen.Daher müssten die iPhone X-Auslieferungsprognosen für das laufende Quartal nach unten korrigiert werden. Der Absatz des iPhone 8 und der älteren Produkte könnte aber die Differenz wettmachen. Allerdings könnte sich der geringere Mixanteil des iPhone X auf den durchschnittlichen Verkaufspreis negativ auswirken.Analyst Abhey Lamba ist der Ansicht, dass das Angebot/Nachfrage-Ungleichgewicht beim iPhone wohl bis zum März-Quartal anhalten könnte. Kaufentscheidungen der Konsumenten könnten dadurch auch beeinflusst werden.