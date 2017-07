Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

147,77 USD +1,39% (13.07.2017, 22:14)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (14.07.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktie: Deutliche Erholungsbewegung möglich! ChartanalyseSeit dem Verlaufstief bei 91,50 US-Dollar aus Mai 2016 befindet sich die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) wieder auf einem mittelfristigen Erholungskurs und konnte im Mai dieses Jahres bereits auf ein Verlaufshoch von 156,65 US-Dollar zulegen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.In diesem Bereich habe es anschließend aber an Anschlusskäufen gefehlt, was Anfang Juni dieses Jahres zu einem unerwartet heftigen Kurssturz ausgelöst durch eine mögliche Überbewertung von Technologietiteln geführt habe. Doch im Bereich von 142,50 US-Dollar habe ein tragfähiger Boden gefunden werden können, der EMA 50 bleibe jedoch als Hürde zunächst bestehen. Im gestrigen Handel habe sich die Apple-Aktie wieder darüber getraut, stecke aber noch immer in der bisherigen Handelspanne der Vorwochen fest. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber dürfte jedoch zu einem baldigen Aufwärtsschub zurück an Jahreshochs führen, möglicherweise sogar noch darüber hinaus reichen.Sobald es Marktteilnehmern gelinge, das Wertpapier von Apple wieder über das Niveau von 148,50 US-Dollar anzuschieben, dürfte eine kurzfristige Erholungsbewegung zurück an die Jahreshoch bei 156,65 US-Dollar starten. Bei anhaltender Kursstärke könnte es darüber sogar bis auf das Niveau von rund 160,00 US-Dollar weiter aufwärts gehen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 14.07.2017)XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:129,35 EUR +0,23% (14.07.2017, 14:32)Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:129,02 EUR -0,43% (14.07.2017, 14:53)