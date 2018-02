XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

130,54 EUR -0,81% (08.02.2018, 15:54)



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

130,69 EUR +0,40% (08.02.2018, 16:10)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

160,6208 USD +0,68% (08.02.2018, 15:57)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (08.02.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktie: Deutliche Ausweitung der Aktienrückkäufe angekündigt - AktienanalyseEinmal mehr hat Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) alle Kritiker Lügen gestraft, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Elektronikkonzern habe sehr starke Zahlen vorgelegt. In dem Ende Dezember abgeschlossenen ersten Geschäftsquartal habe Apple den Gewinn um rund zwölf Prozent auf 20 Mrd. Dollar gesteigert - Rekord. Die bisherige Bestmarke habe Apple im Weihnachtsquartal 2015 mit 18,4 Mrd. Dollar Gewinn erzielt. Der Quartalsumsatz sei um 12,7 Prozent auf 88,3 Mrd. Dollar gestiegen. Zwar sei der iPhone-Absatz im Jahresvergleich um eine Mio. Geräte auf 77,3 Mio. zurückgegangen. Das dürfte jedoch daran gelegen haben, dass das iPhone X erst im November statt wie sonst üblich schon im September in den Handel gekommen sei. Insgesamt habe sich das iPhone X besser verkauft als erwartet, was sich auch im Anstieg des durchschnittlichen Preises eines verkauften Apple-Telefons von 695 auf 796 Dollar widerspiegele.Weniger stark sei der Ausblick auf das laufende Jahresviertel ausgefallen. Für das Quartal per Ende März habe Apple einen Umsatz zwischen 60 und 62 Mrd. Dollar in Aussicht gestellt und damit weniger als erwartet. Allerdings sei eine Delle gegenüber dem traditionell starken Weihnachtsquartal normal.Derweil tröste Apple seine Anleger mit der Ankündigung einer deutlichen Ausweitung der Aktienrückkäufe. Dazu wolle der Konzern im Zuge der US-Steuerreform einen Großteil seiner ausländischen Geldreserven von 269 Mrd. Dollar ins Heimatland bringen. Einzelheiten dazu solle es mit Vorlage der Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal geben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: