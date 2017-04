Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt.







New York (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Analyst Rod Hall von J.P. Morgan Securities:Im Rahmen einer Aktienanalyse rät Rod Hall, Analyst beim Investmenthaus J.P. Morgan Securities, Investoren nach wie vor zu einer Übergewichtung der Aktien von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL), dem Produzenten von iPhones und iPads.Die Analysten von J.P. Morgan Securities weisen auf einen Bericht von J.D. Power & Associates hin, wonach das Surface-Tablet von Microsoft die höchsten Zufriedenheitsraten verzeichnet habe. Auf einer Skala von 1 bis 1.000 habe Microsoft 855 Punkte bekommen, während Apple auf 849 Punkte gekommen sei.Analyst Rod Hall befürchtet, dass sich Apple mit einem formidableren Konkurrenten konfrontiert sehen könnte. Bei den iPads sei auf kurze Sicht keine wesentlichen Verbesserungen im Hinblick auf Features und Funktionalität zu erwarten. Apple bnörige ein iOS-Update für das iPad, um einen wirklichen Laptop-Ersatz im Portfolio zu haben.In ihrer Apple-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von J.P. Morgan Securities das "overweight"-Rating sowie das Kursziel von 165,00 USD.