Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

135,26 Euro -0,45% (23.08.2017, 17:06)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

USD 159,79 +0,01% (23.08.2017, 17:12)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit auptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt.



(23.08.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Vancouver (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Analyst T. Michael Walkley von Canaccord Genuity:Aktienanalyst T. Michael Walkley von Canaccord Genuity bestätigt im Rahmen einer Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktien von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL), dem Produzenten von iPhones und iPads.Die Analysten von Canaccord Genuity weisen auf die Ergebnisse einer Umfrage hin, wonach die iPhone-Verkäufe in Nordamerika wegen der Werbeaktionen von Mobilfunkbetreibern Widerstandsfähigkeit beweisen würden. In einem den Erwartungen nach schwachen Quartal dürfte der Absatz besser sein als weithin vermutet, so die Einschätzung des Analysten T. Michael Walkley.An der Absatzprognose für das September-Quartal von 46,5 Mio. Einheiten werde festgehalten. Mit wahrscheinlich drei neuen iPhone-Modellen die verschiedene Preisklassen abdecken würden und unterschiedliche Designs haben dürften, befinde sich Apple Inc. in einer vorteilhaften Position. um in 2018 weitere Anteile am Smartphonemarkt zu gewinnen.Die Bären seien zwar der Meinung, dass die anstehenden Revisionen nur evolutionär statt revolutionär sein würden. Analyst T. Michael Walkley glaubt aber, dass die hochgradig visuellen Verbesserungen ausreichend sein werden, um Upgrades in dem von Mobilfunkbetreibern unterstützten Zweijahresrhythmus anzutreiben.Börsenplätze Apple-Aktie:XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:135,50 Euro -0,04% (23.08.2017, 16:53)