Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

129,08 USD +0,43% (03.02.2017, 22:14)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (06.02.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Heibel-Ticker":Stephan Heibel, Aktienexperte von "Heibel-Ticker", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Smartphone-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Apple habe mehr iPhones verkauft, als von Analysten erwartet worden sei. Doch sowohl das explodierende Galaxy Note 7 als auch die Neueinführung der günstigen Variante iPhone SE seien nach Einschätzung des Aktienexperten von Analysten nicht ausreichend in die Erwartungen einbezogen worden, so dass die Messlatte für Apple niedrig gehangen habe.Was Analysten jedoch langsam sähen, sei das von Heibel schon seit langem hervorgehobene Dienstleistungsgeschäft von Apple. Mit Apple Music und weiteren Cloud-Diensten setze Apple ähnlich viel um wie Facebook insgesamt als Konzern. Dabei ist Facebook bereits mehr als halb soviel wert wie Apple, so Stephan Heibel, Aktienexperte von "Heibel-Ticker". (Ausgabe 05 vom 03.02.2017)XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:119,85 EUR +0,50% (06.02.2017, 10:48)Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:119,86 EUR +0,12% (06.02.2017, 11:00)