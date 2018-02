Der Konzern habe liquide Mittel in Höhe von 20,3 Mrd. USD ausgewiesen. Das gezeichnete Kapital habe bei 35,9 Mrd. USD und die Gesamtverbindlichkeiten bei 241,3 Mrd. USD gelegen. Die Bilanzsumme habe 375,3 Mrd. USD betragen. Die Eigenkapitalquote habe bei 35,7 Prozent gelegen. Das Unternehmen habe im Geschäftsbericht eine Anzahl von 123.000 Mitarbeitern ausgewiesen.



Bilanzprognosen für 2018 und 2019



Die Umsätze könnten 2018 262,78 Mrd. USD und 2019 275,02 Mrd. USD betragen. Das EBIT werde für 2018 mit 70,70 Mrd. USD und für 2018 mit 73,83 Mrd. USD prognostiziert. Der Gewinn je Aktie könnte 2018 bei 11,50 USD und 2019 bei 12,83 USD liegen. Die Dividende je Aktie könnte 2018 bei 2,65 USD und 2019 bei 2,91 USD liegen.



Der Cashflow könnte sich 2018 auf 12,84 USD und 2019 auf 16,02 USD belaufen. Das Nettovermögen je Aktie könnte sich 2018 bei 28,38 USD und 2019 bei 32,22 USD einpendeln. Für 2018 werde ein Nettogeldbestand in Höhe von 145,96 Mrd. USD und für 2019 ein Nettogeldbestand von 129,98 Mrd. USD prognostiziert.



Der nächste Termin



Am 13. Februar 2018 finde die Hauptversammlung statt.



Langfristige Chartanalyse der Apple Aktie



Mit dem Blick auf den Chart der Apple-Aktie würden sich in den vergangenen fünf Handelsjahren zwei saubere Aufwärtstrends zeigen, die lediglich durch eine als Konsolidierung zu wertende Abwärtsbewegung von April 2015 bis April 2016 unterbrochen worden seien. Die zweite Aufwärtsbewegung seit April 2016 sei im Kursbereich um die Unterstützung von rund 90,00 USD gestartet und habe Ende Januar 2018 ein vorläufiges Bewegungshoch nur knapp unter 180,00 USD ausgebaut. In den letzten drei Handelswochen habe der Wert leichte Abschläge in Kauf nehmen müssen, was zu einem Konsolidierungstief von rund 150,00 USD geführt habe. Der aktuelle Schlusskurs vom Freitagabend habe im Kursbereich um die Marke von 156,00 USD gelegen. Das Vorwochentief der Apple-Aktie im Bereich um 150,00 USD stelle jetzt eine wichtige Unterstützung für eine saubere Weiterführung des Aufwärtstrends dar.



Sollte diese Marke durchstoßen werden, wäre aus charttechnischen Gesichtspunkten der saubere Aufwärtstrend gebrochen und weitere Tiefs an folgende Unterstützungen wären durchaus denkbar. Sollte sich der Wert jedoch erneut den aktuellen Widerstand von rund 162,50 USD zurückerobern können, wäre die Aufwärtsseite gegebenenfalls wieder interessant und das erneute Anlaufen der Marke von 175,00 USD durchaus denkbar. (Analyse vom 12.02.2018)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Apple-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

129,40 Euro +1,17% (12.02.2018, 10:26)



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

129,34 Euro +1,56% (12.02.2018, 10:40)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

USD 156,41 +0,81% (09.02.2018, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (12.02.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





