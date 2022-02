Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (24.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Lange Zeit habe es danach ausgesehen, als ob die bereits seit Januar andauernde Korrektur an den Börsen Apple nicht tangiere. Das Papier habe sich relativ stabil gezeigt und unweit seines 52-Wochen-Hochs notiert. Nun habe es allerdings auch das größte Unternehmen der Welt erwischt, die Aktie verliere vorbörslich rund 3% und hat seit dem Januar-Hoch bereits knapp 15% eingebüßt.Grund für die Schwäche des Titels dürfte v.a. die allgemeine Unsicherheit an den weltweiten Finanzmärkten sein. Bleibe die geopolitische Lage weiter angespannt, sei mit einem weiteren Verkaufsdruck zu rechnen.Grund: Die Apple-Aktie sei Dauergast in praktisch jedem Portfolio von institutionellen Anlegern (z.B. Index-Fonds), die derzeit 60% der Apple-Anteile halten würden. Die meisten dürften dabei nach der Rally in den vergangenen Jahren immer noch deutlich im Plus liegen. Würden diese nun damit beginnen, ihre Aktienpositionen zu liquidieren, um Cash zu machen oder in Staatsanleihen umzuschichten, dann würde dies Apple überdurchschnittlich stark treffen.Zu beachten in diesem Kontext sei, dass Apple mit einem 22er-KGV von 26 zwar angemessen, aber noch nicht günstig bewertet sei. Zum Vergleich hätten Meta Platforms und Alphabet derzeit nur noch ein 22er-KGV von jeweils 14 und 20.Die Schwäche der Apple-Aktie dürfte sich auch heute fortsetzen. Sie notiere derzeit knapp über dem GD200 bei 151,43 USD. Sollte diese Marke in den nächsten Tagen fallen, dann sei kurzfristig mit einem weiteren Abverkauf zu rechnen. Langfristig bleibe "Der Aktionär" für den US-Titel ganz klar bullish. Investierte Anleger sollten daher an Bord bleiben, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.02.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.