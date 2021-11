Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

131,46 EUR +0,78% (04.11.2021, 13:03)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

131,42 EUR +1,06% (04.11.2021, 12:47)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

151,49 USD +0,98% (03.11.2021, 21:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (04.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.In seiner Rede beim Web Summit im portugiesischen Lissabon habe sich Apples Software-Chef, Craig Federighi, am Mittwoch klar gegen den geplanten Digital Markets Act der Europäischen Union ausgesprochen. Die darin vorgesehenen Gesetzesänderungen würden die Sicherheit auf iPhones gefährden und das Geschäft mit Schadsoftware florieren lassen.Um die Marktmacht von US-Tech-Riesen wie Apple, Google und Facebook-Mutter Meta zu brechen, sehe der Gesetzentwurf der EU-Kommission unter anderem die Öffnung der Plattformen für Konkurrenten vor. So sollten die Nutzer von iPhones ihre Apps künftig nicht mehr ausschließlich aus dem offiziellen App-Store von Apple, sondern von unterschiedlichen Portalen im Internet laden können.Dieses sogenannte Sideloading stoße bei Apple jedoch auf großen Widerstand. "Der europäische Gesetzgeber war der Zeit oft voraus. Aber Sideloading auf dem iPhone zu verlangen, wäre ein Rückschritt", habe Federighi gewarnt. "Anstatt Wahlfreiheit für die Nutzer zu schaffen, könnte es eine Büchse der Pandora mit ungeprüfter Malware und Software öffnen."Alleine durch die Möglichkeit, externe Software ungeprüft zu laden, könnten Nutzer durch Zwang oder Tricks dazu gebracht werden, Schadsoftware zu installieren. Er verweise auf entsprechende Erfahrungen mit dem Android-Betriebssystem von Google, wo Sideloading möglich sei.Doch die Warnung des Software-Chefs gehe noch weiter: "Bereits ein befallenes Gerät, einschließlich eines Mobiltelefons, kann eine Gefahr für das gesamte Netzwerk darstellen. Schadprogramme in extern geladenen Apps können Regierungssysteme, Unternehmen, Öffentliche Einrichtungen und so weiter gefährden."Abgesehen von Sicherheitsbedenken gehe es für Apple natürlich auch um viel Geld. In einem Bericht an die US-Börsenaufsicht SEC aus dem letzten Monat werde der Digital Markets Act der EU explizit als potenzieller Risikofaktor genannt, der - sofern er in Kraft trete - die Bilanz des Unternehmens beeinträchtigen könnte.Federighi sei bei seiner Rede am Mittwoch nicht auf mögliche finanzielle Folgen des EU-Gesetzes eingegangen. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichte aber von Analystenschätzungen, wonach Apple mit App Store rund 20 Milliarden Dollar pro Jahr verdiene. Ein Teil davon könnte den neuen EU-Regeln zum Opfer fallen.Die Frage nach der Regulierung des App Stores werde Apple noch lange beschäftigen. Im Rechtsstreit mit dem Spieleentwickler Epic Games habe ein US-Gericht den Tech-Riesen zwar dazu verdonnert, externe Zahlungskanäle zu akzeptieren. Der Vorwurf, dass Apple mit dem App Store seine Monopolstellung ausnutze, sei jedoch nicht bestätigt worden. Ob die EU dieser Einschätzung folge, werde sich erst in den kommenden Monaten und Jahren zeigen. Und auch gegen das US-Urteil sei Berufung eingelegt worden.Fakt sei: Apple sei Regulierungsrisiken ausgesetzt, die den Aktienkurs kurzfristig belasten könnten. Das sei jedoch nichts Neues und habe den langfristigen Kursanstieg der vergangenen Jahre nicht nachhaltig gebremst.Mit Blick auf die starke operative Entwicklung bleibt "Der Aktionär" daher klar bullish für Apple, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.11.2021)