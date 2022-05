Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Apontis Pharma AG (ISIN: DE000A3CMGM5, WKN: A3CMGM, Ticker-Symbol: APPH) ist ein pharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Monheim am Rhein, das in der Bewerbung und Vermarktung innovativer, ethischer Arzneimittel für Hausärzte und medizinische Grundversorger aktiv ist. Mit einem starken Außendienst ist Apontis Pharma der Partner der Wahl für eine Vielzahl großer Pharmaunternehmen. Der Fokus der Apontis Pharma AG liegt auf den folgenden Märkten: kardiovaskuläre Erkrankungen, Atemwegserkrankungen, Diabetes und Dermatologie. Dabei bietet das Unternehmen Einlizensierung und Bewerbung sowohl in bereits bestehenden Produktbereichen als auch für neue Indikationen an, z.B. für Biologika, in der Onkologie und Immunologie.



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Apontis Pharma-Aktienanalyse von der Montega AG:Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Apontis Pharma AG (ISIN: DE000A3CMGM5, WKN: A3CMGM, Ticker-Symbol: APPH) weiterhin zu kaufen.Apontis Pharma habe gestern erfreuliche Q1-Zahlen veröffentlicht und die Jahresziele 2022 bestätigt. Die Erlöse seien in Q1/22 um 31,2% yoy auf 14,3 Mio. Euro deutlich angestiegen. Maßgeblicher Umsatztreiber sei erneut der Single Pill-Umsatz gewesen, der sich um sehr erfreuliche 40,2% yoy auf 8,7 Mio. Euro erhöht habe. Besonders stark seien die Erlöse von Atorimib (+71% yoy), Tonotec (+50% yoy) sowie Tonotec HTC (+31% yoy) gewachsen. Bei Caramlo sei der Umsatz um 29% yoy aufgrund erhöhten Wettbewerbs zurückgegangen.Das zweite Segment Co-Marketing sei aufgrund der erst im April 2021 geschlossenen Vereinbarung mit AstraZeneca zur Co-Promotion von Trixeo um 13% yoy auf 4,8 Mio. Euro gewachsen. Im Bereich Sonstiges habe APONTIS eine Verdopplung der Erlöse von 0,4 auf nun 0,8 Mio. Euro erzielt. Dies sei primär auf den kompletten Verkauf der Vorräte von gynäkologischen Produkten zurückzuführen, da Apontis sich von diesem Randgeschäft getrennt habe.Auf Ergebnisebene sei die Bruttomarge leicht um 2,2%-Punkte auf 62,7% zurückgegangen, was größtenteils am veränderten Vertriebsmodell für Ulunar (Novartis) liege. Das EBITDA hingegen habe sich um 162,3% yoy deutlich überproportional auf 2,4 Mio. Euro verbessert (EBITDA-Marge: 17,1%). Neben der starken Topline-Entwicklung habe Apontis hierbei auch durch einen positiven Einmaleffekt durch den bereits genannten Verkauf von Gynäkologie-Produkten (0,6 Mio. Euro) profitiert. Erwähnenswert sei zudem, dass Apontis diese Ergebnisverbesserung trotz erhöhter Wachstumsinvestitionen (+0,7 Mio. Euro in Marketing und Vertrieb) sowie um 0,1 Mio. Euro gestiegene Admin-Kosten erreicht habe. Infolge der Fortschritte bei der Profitabilität sowie positiver Working Capital-Effekte habe sich auch der operative Cashflow deutlich auf 3,7 Mio. Euro (Vj.: -1,4 Mio. Euro) sowie die liquiden Mittel auf 32,2 Mio. Euro (31.12.: 29,8 Mio. Euro) erhöht.Apontis sei erfolgreich ins laufende Jahr gestartet und habe erfreuliche Fortschritte bei der Produktpipeline verkündet.Mit unveränderten Prognosen bestätigt Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, seine Kaufempfehlung sowie das Kursziel von 26,00 Euro für die Apontis Pharma-Aktie. (Analyse vom 11.05.2022)