Tradegate-Aktienkurs Aphria-Aktie:

3,25 Euro -18,34% (05.12.2018, 14:25)



TSE-Aktienkurs Aphria-Aktie:

5,99 CAD -21,18% (04.12.2018)



ISIN Aphria-Aktie:

CA03765K1049



WKN Aphria-Aktie:

A12HM0



Ticker Symbol Aphria-Aktie Deutschland:

10E



TSE-Ticker-Symbol Aphria-Aktie:

APH



Kurzprofil Aphria Inc.:



Aphria Inc. (ISIN: CA03765K1049, WKN: A12HM0, Ticker Symbol: 10E, TSX-Symbol: APH) (früher: Black Sparro Capital Corp.) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Produktion und Vertrieb von medizinischem Cannabis, sowohl über den Einzel- wie auch Großhandel. Zu den Produkttypen gehören auch Kusawa, Tamaracouta, Panache, Churchill und Iroquois. Zu den weiteren Aktivitäten zählt die Erforschung und kommerzielle Produktion von Cannabisölen. (05.12.2018/ac/a/a)





Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Vancouver (www.aktiencheck.de) - Aphria-Aktienanalyse des Analysten Neal Gilmer von Haywood Securities:Laut einer Aktienanalyse spricht Analyst Neal Gilmer von Haywood Securities weiterhin eine Kaufempfehlung für die Aktien des medizinischen Marihuana-Anbieters Aphria Inc. (ISIN: CA03765K1049, WKN: A12HM0, Ticker Symbol: 10E, TSE-Symbol: APH) aus.Aphria Inc. sei von einem Bericht belastet worden, wonach die Assets von LATAM Holdings nur einen geringen Wert hätten. Dem Unternehmen sei vorgeworfen worden die Transaktion nur zum Nutzen von Insidern oder Beratern des Unternehmens durchgeführt zu haben. Die Analysten von Haywood Securities sind der Auffassung, dass der Bericht nicht voll umfänglich korrekt ist. Das Management habe derweil die Akquisition verteidigt.Trotz der Vorwürfe gegen Aphria geht Analyst Neal Gilmer weiterhin von einer Unterbewertung des Titels aus. Um dem eingetrübten Sentiment Rechnung zu tragen werde aber das Kursziel von 30,00 auf 17,00 CAD reduziert. Die Aphria-Aktie repräsentiere wegen der Aktivitäten im Heimatmarkt weiterhin ein attraktives Investment. Potenzial durch das internationale Geschäft komme noch hinzu.Die Aktienanalysten von Haywood Securities stufen in ihrer Aphria-Aktienanalyse den Titel weiterhin mit "buy" ein.Börsenplätze Aphria-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Aphria-Aktie:3,24 Euro -19 ,00% (05.12.2018, 14:21)