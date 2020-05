Zwischen 2011 und 2018 seien von 1.498 ausgewerteten Artikeln zum Thema Bitcoin 53 Prozent mit negativem Unterton, 24 Prozent neutral und lediglich 23 Prozent positiv gewesen. Insbesondere seit Ausbruch der Corona-Krise würden vermehrt neutrale sowie positive Artikel über die Kryptowährung mit der größten Marktkapitalisierung publiziert.



Auch in punkto Kursentwicklung sei das Jahr für den Bitcoin bisher überaus erfolgreich verlaufen. Während der DAX seit Jahresbeginn um 22 Prozent eingebüßt habe, und auch der Dow Jones um 17,8 Prozent gefedert habe, habe der BTC Kurs um 21,8 Prozent zugelegt. Wie die Infografik aufzeige, habe selbst Gold - ein Asset für Krisenzeiten - nicht mit Bitcoin mithalten können. Der Wert des Edelmetalls habe sich um 15,2 Prozent erhöht.



"Unterschiedliche Faktoren könnten der Digitalwährung in die Karten spielen", so Kryptoszene.de-Analyst Raphael Lulay. "Beispielsweise die Limitierung der Bitcoin-Menge, insbesondere in Zeiten, die von Inflationsängsten geprägt sind. Doch auch in Abgrenzung zur Libra-Währung schneidet Bitcoin verhältnismäßig gut ab. Flankiert wird die Entwicklung durch Einschätzungen politischer Akteure, welche das von der Digitalwährung ausgehende Gefährdungspotential inzwischen als geringer erachten."



Hier gehe es zum ausführlichen Beitrag mit weiteren interessanten Informationen und anschaulichen Infografiken zum Teilen & Einbetten:



https://kryptoszene.de/anzahl-der-berichte-ueber-baldiges-sterben-der-digitalwaehrung-bitcoin-verringert-sich-um-98-prozent/ (06.05.2020/ac/a/m)





Berlin (www.aktiencheck.de) - Die Anzahl der Berichte reichweitenstarker Zeitungen, in denen das Scheitern von Bitcoin prognostiziert wird, verringerte sich seit dem Jahr 2018 um rund 98 Prozent, so die Experten von Kryptoszene.de.Nie seien in den ersten vier Monaten so wenige kritische BTC-Beiträge publiziert worden als im Jahr 2020. Dies gehe aus einer neuen Infografik von Kryptoszene.de hervor.Wie die Erhebung zeige, sei zwischen Januar und April dieses Jahres lediglich ein Artikel veröffentlicht woren, welcher Bitcoin ein baldiges Ableben bescheinige. Im vergangenen Jahr seien es im selben Zeitraum noch 15 Beiträge gewesen, vor zwei Jahren wiederum 51. Noch Ende des zurückliegenden Jahres seien demnach deutlich mehr kritische Beiträge mit Titeln wie "Bitcoin stirbt", "Alle Kryptowährungen werden verschwinden", oder "Bitcoin, das Ende einer Ära" veröffentlicht worden.