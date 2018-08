Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Türkei in einer massiven Vertrauenskrise - das ist das Ergebnis der türkischen Wirtschaftspolitik der letzten Jahre, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank Donner & Reuschel AG.



Spätestens die aufkommenden Zweifel an der Unabhängigkeit der Zentralbank hätten internationale Anleger vorsichtig werden lassen. US-Präsident Trump habe mit seinen Zöllen auf Aluminium und Stahl nur den letzten Anstoß für die akute Kapitalflucht gegeben. Jetzt wollten alle sofort raus aus türkischen Kapitalanlagen - eine klassische Währungskrise mit schon jetzt katastrophalen Folgen für die türkische Wirtschaft und die Bevölkerung. Doch auch nicht in der Türkei investierte Anleger erfasse die Negativspirale über Ansteckungseffekte auf andere Schwellenländer und europäische Banken. Sichere Häfen wie der Schweizer Franken, der US-Dollar und Bundesanleihen seien gefragt. Die Verunsicherung dürfte zumindest kurzfristig noch steigen. Eine vorsichtigere Positionierung im Sommerloch bleibe sinnvoll. (14.08.2018/ac/a/m)



